Прокуратура начала проверку по факту травмирования пассажиров "Аэрофлота"

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту травмирования пассажиров рейса Москва - Бангкок компании "Аэрофлот". Как сообщили в надзорном ведомстве, в случае выявления прав пассажиров будут приняты меры прокурорского реагирования.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с травмированием пассажиров рейса Москва - Бангкок авиакомпании "Аэрофлот". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. В случае выявления нарушения прав пассажиров будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Кроме того, транспортная прокуратура осуществляет надзор за проведением ранее назначенной проверки транспортного управления Следственного комитета.

Авиарейс SU270 компании "Аэрофлот" попал в "воздушную яму" за 40 минут до посадки в аэропорту Бангкока. В момент происшествия требование пристегнуть ремни еще не озвучивалось. Непристегнутых пассажиров по инерции выбросило в проход. Пострадали 27 человек, из которых 24 - россияне, трое - подданные Таиланда. В настоящее время в больнице находятся 15 граждан России и двое граждан Таиланда. У них зафиксированы ушибы и переломы конечностей.

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