Путин произвел перестановки в МЧС, МВД и Следственном комитете

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Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности замминистра по чрезвычайным ситуациям Владимира Артамонова. Своим указом глава государства также провел другие перестановки в силовых ведомствах страны.

Президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы МЧС Владимира Артамонова. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

"Освободить от занимаемой должности Артамонова Владимира Сергеевича, статс-секретаря - заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в документе.

Этим же указом главы государства освобождены от занимаемых должностей: замглавы НЦУКС МЧС России Сергей Воронцов, первый замглавы СУ СКР Башкартостана Рима Габдуллин, руководитель СУ СКР Ульяновской области Алексей Евдокимов, начальник ГУ ФСИН Пермского края Григорий Желудов, глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Кададов, начальник полиции Иркутской области Олег Кнаус, главный инспектор МВД Сергей Кулюкин, замначальника ГУ МВД Кемеровской области Виктор Кутылкин, начальник Департамента делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций МВД России Валерий Майданов, руководитель СУ СКР республики Саха (Якутия) Олег Мезрин, глава СУ СКР Ростовской области Юрий Попов, прокурор Костромской области Юрий Рыжков, начальник ГУ ФСИН Приморского края Олег Симченков, начальник управления ФСИН Татарстана Дауфит Хамадишин.

Кроме того, документом назначены: Владимир Бурыкин – заместителем главы ФСИН, начальником Управления следственных изоляторов центрального подчинения, Олег Волынкин – начальником ГУ МЧС по Хабаровскому краю, Роман Деев – министром внутренних дел Республики Башкортостан, Андрей Демидов – замглавы МВД Республики Башкортостан, Александр Иванов – начальником Управления тылового обеспечения Государственной фельдъегерской службы, Дмитрий Кава – министром внутренних дел Ингушетии, Евгений Лукъянец – начальником Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, ФСИН, Василий Петрунин – начальником УВД по СВАО ГУ МВД Москвы, Николай Савченко – начальником УВД на московском метрополитене.

Также указом на пятилетний срок руководителем СУ СКР Дагестана назначен Сергей Дубровин.

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