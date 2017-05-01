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Президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий деятельность онлайн-кинотеатров. Документ вступит в силу с 1 июля 2017 года.

Президент подписал закон об онлайн-кинотеатрах. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, сайты, распространяющие аудиовизуальные произведения, и посещаемость которых составляет более 100 тысяч российских пользователей в сутки, будут считаться аудиовизуальными сервисами. Они будут включены в специальный реестр. При этом ресурсы, на которых аудиовизуальные произведения размещаются в основном пользователями интернета (например, YouTube), не являются аудиовизуальными сервисами.

Кроме того, вводится ответственность для владельца такого ресурса за распространение: незарегистрированных СМИ, причиняющей вред здоровью и развитию детей информации, а также информации, которая содержит публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Закон вступит в силу с 1 июля 2017 года.

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