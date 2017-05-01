В результате пожара на востоке Москвы погиб человек
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В результате пожара в квартире одного из домов на Измайловском бульваре погиб человек. По данным источника в экстренных службах, возгорание произошло в двухкомнатной квартире на первом этаже. Пожарным удалось спасти одного человека. Возгорание ликвидировано.
В результате пожара на востоке столицы погиб человек. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.
"В доме 24 на Измайловском бульваре произошел пожар в двухкомнатной квартире на первом этаже. В результате происшествия погиб один человек, еще одного спасли огнеборцы", - сказал он.
Информацию о возгорании подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС столицы. По данным ведомства, площадь пожара составила 20 квадратных метров. В настоящее время пожар ликвидирован.
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