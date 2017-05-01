На Московском центральном кольце запустили бесплатную онлайн-библиотеку
Теги: Общество собянин интернет москва библиотека мцк
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запуске бесплатной онлайн-библиотеки на Московском центральном кольце. Как отметил глава города, теперь на ряде станций МЦК можно скачать книги в дорогу.
На Московском центральном кольце запустили бесплатную онлайн-библиотеку. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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