Лавров и Тиллерсон договорились о встрече на Аляске

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора договорились о встреча "на полях" министерского заседания Арктического совета в американском Фэрбенксе. Дипломаты также кратко обсудили предстоящие международные переговоры по Сирии в Астане.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщили в пресс-службе МИД. В ведомстве уточнили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, а также график предстоящих российско-американских контактов.

"Согласована беседа "на полях" министерского заседания Арктического совета в Фэрбенксе (США) 10-11 мая", - говорится в сообщении МИД.

Дипломаты также кратко обменялись мнениями о проводимой в Астане 3-4 мая междурародной встрече по сирийскому урегулированию.

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