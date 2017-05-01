Закон о запрете нелепых имен для детей подписан президентом

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Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий давать детям имена, содержащие цифры и символы, а также бранные слова. Документ был принят Государственной Думой 21 апреля и одобрен Советом Федерации 26 апреля.

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий давать детям нелепые имена. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

"Запрещается запись имени ребенка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо содержит бранные слова, указания на ранги, должности, титулы", - говорится в тексте закона.

Кроме того, родители смогут давать детям двойную фамилию при условии, что у всех полнокровных братьев и сестер она будет одинаковой.

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