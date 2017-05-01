Трамп заявил о готовности к личной встрече с Ким Чен Ыном

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Президент США Дональд Трамп заявил, что готов лично встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном, если это будет уместно на его месте. По его словам, если бы такая встреча состоялась, для него это было бы честью. Ким Чен Ын никогда не встречался с иностранными лидерами с момента прихода к власти в 2011 году.

Президент США Дональд Трамп готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

"Если бы для меня это было уместно, я бы абсолютно точно встретился. Для меня это было бы честью. Если бы это произошло при – повторюсь – при правильных обстоятельствах. Я бы это сделал", - сказал Трамп.

Как отмечает издание, в первые сто дней президентства Трампа Северная Корея стала наиболее актуальной угрозой национальной безопасности США. Лидер КНДР никогда не встречался с главами иностранных государств с момента своего прихода к власти.

"Большинство людей в политике никогда бы этого не сказали, но я вам говорю: при правильных обстоятельствах я бы встретился с ним. У нас сенсация", - сказал американский президент.

Ранее в интервью каналу CBS Трамп назвал северокорейского лидера "ловким парнем", в столь молодом возрасте удерживающим власть в стране.

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