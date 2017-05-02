Сотрудница ФБР вышла замуж за террориста "Исламского государства"

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Переводчик ФБР Даниела Грин, имеющая доступ к совершенно секретной информации, вышла замуж за террориста "Исламского государства" (деятельность организации запрещена в России). Она уехала в Сирию в 2014 году. Там состоялась ее свадьба с одним из ключевых оперативников ИГ, в отношении которого бюро вело расследование.

Сотрудница ФБР с доступом к совершенно секретной информации вышла замуж за террориста ИГ. Об этом стало известно телеканалу CNN.

По его данным, переводчик бюро Даниела Грин уехала в Сирию в 2014 году. Там она вышла замуж за одного из ключевых оперативников ИГ. Грин была задействована в расследовании, которое бюро вело в его отношении. Она солгала ФБР о том, куда направляется, и предупредила своего нового мужа о расследовании.

Как отмечает американский телеканал, муж Грин не был обычным террористом. Денис Кусперт был рэпером из Германии, известным как Deso Dogg. В террористической организации он был добровольным пропагандистом, получившим влияние в качестве онлайн-вербовщика. В ИГ его называли Абу Тальха аль-Алмани. Как вербовщик боевиков он попал в поле зрения антитеррористических структур двух континентов.

Спустя несколько месяцев после свадьбы Грин осознала свою ошибку и вернулась в США, где была немедленно арестована. Она призналась в том, что делала ложные заявления, связанные с международным терроризмом, и получила два года лишения свободы. Однако экс-сотрудницу ФБР выпустили досрочно за сотрудничество со следствием.

О смерти Кусперта сообщалось в апреле 2014 года. По данным правозащитных организаций, два смертника из "Фронта ан-Нусра" (деятельность организации запрещена в России) подорвали себя, убив 16 бойцов организации ИГ, в числе которых был супруг Грин.

В то же время CNN сообщил, что Кусперт был замечен на видеороликах ИГ с захвата газовых месторождений Аль-Шаер в сирийской провинции Хомс в 2014 году. Он появился на видео на несколько секунд, стоящим на покрытом телами поле.

В октябре 2015 года Пентагон заявил о смерти Кусперта в результате авиаудара вблизи сирийской Ракки, однако 3 августа 2016 года оборонное ведомство США опубликовало заявление, изменившее оценку состояния пропагандиста ИГ.

"Выяснилось, что сообщение было неверным, и Денис Кусперт пережил авиаудар", - заявили в Пентагоне.

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