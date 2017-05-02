Опрос: 64% россиян хотят, чтобы Путин вновь был избран президентом
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При высокой явке президент Владимир Путин получил бы 48% голосов, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, свидетельствуют данные опроса "Левада-Центра". Лишь 22% россиян хотят, чтобы вместо Путина на выборах 2018 года победил другой человек, 64% хотят, чтобы он "вновь был избран" президентом.
Владимир Путин - единственный политик, которому россияне готовы отдать победу на предстоящих президентских выборах. При высокой явке он получил бы 48%, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье.
Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные опроса "Левада-Центра", 42% россиян пока что не определились, за кого будут голосовать и будут ли вообще участвовать в выборах: 19% не знают, за кого именно стали бы голосовать, 13% уверены, что "не станут голосовать", а 10% не решили, пойдут ли на выборы.
Лишь 22% россиян хотят, чтобы вместо Путина на выборах 2018 года победил "другой человек", 64% хотят, чтобы он "вновь был избран" президентом.
Путин пока не заявлял о своем намерении участвовать в выборах президента.
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