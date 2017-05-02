В больнице остаются 15 пострадавших на рейсе Москва — Бангкок

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В больницах Бангкока остаются 15 россиян, пострадавших после инцидента с рейсом компании "Аэрофлот". Во вторник будут прооперированы еще трое получивших травмы. Накануне хирургическое вмешательство потребовалось пяти пассажирам. Состояние госпитализированных врачи оценивают, как средней тяжести.

За медицинской помощью обратились 27 человек рейса Москва – Бангкок. Пациентов в тяжелом состоянии и с травмами, угрожающими жизни, утверждает перевозчик, нет. Информацию подтверждают в Минздраве России, передает "ТВ Центр".

Несколько человек еще в воздухе пожаловались на боль в области позвоночника. Пилоты приняли решение не перемещать их по салону вплоть до посадки и передать сразу в руки опытных медиков. Ушибы головы, вывихи, переломы рук и ног.

Едва самолет коснулся земли пассажиры, пострадавшие меньше остальных, начали делиться впечатлениями от полета.

"Мы летели из Москвы в Бангкок, когда попали в эту экстремальную турбулентность. У многих пассажиров переломаны руки и ноги. Многим здесь нужна медицинская помощь. Сейчас мы в больнице, персонал делает всё необходимое", - рассказывает пострадавшая.

Толчки были такой силы, что самолет подбросило на 200 метров. Явление, на языке авиаторов "сваливание самолета", не редкость. Ежегодно происходит порядка 750 случаев. Самое опасное - ни предсказать его, ни подготовится к нему невозможно.

"Турбулентность, в которую попал самолёт, в авиации называется "турбулентность ясного неба". Её основная особенность в том, что она возникает не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью. При этом метеорологические локаторы не могут уловить её приближение. У экипажа нет возможности предупредить пассажиров и попросить вернуться на свои места", - объясняет пресс-секретарь "Аэрофлота" Максим Фетисов.

Нарушение обтекаемости крыла воздушным потоком приводит к резкому снижению подъёмной силы. Самолет начинает трясти. Он "подпрыгивает", "машет крыльями". Может резко поменять положение в пространстве: задрать нос или хвост. Иногда наклоняется на бок и уходит в штопор.

"Турбулентность бывает определенных видов, куда категорически запрещено входить всеми документами. Предположим, мощные кучевые облака или грозовые и в грозовые облака. Где турбулентность достигает такой мощности, что в истории гражданской авиации были такие случаи, когда вот это металлическое изделие многотонное ломает с таким же успехом, как коробочку спичек", - говорит председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

Узнать всю информацию о состоянии пассажиров рейса, прилетевшего в Бангкок, можно по телефону российской дипмиссии в Таиланде по телефону +66-2-223-498-24 .

Михаил Шекоян, Александр Званцев, "ТВ Центр".