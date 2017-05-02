В Одессе вспоминают жертв трагедии в Доме профсоюзов

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В Одессе во вторник пройдет митинг памяти жертв трагедии 2 мая. Три года назад радикалы подожгли здание Дома профсоюзов, в результате чего погибли почти 50 человек.

Во вторник, в третью годовщину трагических событий в Одессе состоится митинг памяти, передает "ТВ Центр". 2 мая 2014 года во время столкновений в центре города и пожара в Доме профсоюзов погибли почти 50 человек, более двухсот получили ранения.

Тогда радикалы запрещенного в России "Правого сектора" сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного. Позже сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его.

Международные организации не раз требовали от Киева провести объективное расследование одесской трагедии, но до сих пор прогресса нет. Украинские власти так и не нашли виновных в массовой гибели людей. Судебный процесс затягивается. За три года следователи почти ничего не сделали для выяснения обстоятельств инцидента.

В городе усилены меры безопасности. Власти Одессы накануне попросили жителей отказаться от участия в массовых акциях. Никаких официальных мероприятий в этот день в городе не запланировано. Об одесской трагедии накануне напомнили лидеры российский партий.

"Мы видим эту стремящуюся в Европу страну - Украину, которая 2 мая, когда сожгли русских в Одессе за то, что они хотят быть русскими, хотят сделать национальным праздником. До этого Гитлер не додумался. Ни одна фашистская страна никогда не предлагала национальным праздником сделать день, когда вы сами спалили в огне своих граждан", - заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Пока нынешняя власть, которая сидит в Киеве, никакого справедливого расследования не может быть, потому что они стоят за Майданом, за расстрелами, за поджогами, за войной на Донбассе. Там неизбежны изменения, но очень важно, чтобы пришли прогрессивные силы. Чтобы один криминальный режим не сменился бандитским новым", - говорит руководитель КПРФ Геннадий Зюганов.