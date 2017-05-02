Макрон обвинил Ле Пен в разжигании гражданской войны

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До выборов во Франции остается неделя. Пока по опросам фаворитом считается Эмманюэль Макрон, за него готовы проголосовать более 60% французов. Сам он, выступая 1 мая на митинге в Париже, обвинил свою соперницу Марин Ле Пен в разжигании гражданской войны.

Выставляя перед колонной фигуру то ли красного коня, то ли дракона, французские профсоюзы словно давали понять - первомайское шествие вряд ли пройдет мирно. И от лозунгов быстро перешли на язык улиц. Несколько стражей порядка получили ожоги. Кое-где пламя перекинулось на припаркованный транспорт. В ответ против митингующих применили слезоточивый газ. Тех, кто мешал движению полицейских автобусов, тащили по асфальту. Самых активных брали в кольцо, передает "ТВ Центр".

Нынешняя демонстрация должна была повторить события 15-летней давности. В мае 2002 года почти полтора миллиона человек митинговали на улицах против Жана-Мари Ле Пена, который тогда вышел во второй тур президентских выборов.

"Я думаю, что четкая инструкция, за кого голосовать во втором туре, необходима, потому что мы должны блокировать Марин Ле Пен, как кандидата. Иначе это дорого обойдется нам в будущем", - говорит лидер профсоюзного центра "Рабочая сила" Жан-Клод Майи.

Однако профсоюзы так и не смогли договориться. Часть активистов, наоборот, примкнула к "Национальному фронту". Совсем нетолерантные призывы к мигрантам с Ближнего Востока звучали на улице Риволи - почти в самом сердце Парижа, куда обычно респектабельные французы ходят на шопинг. Жан-Мари Ле Пен, возлагая венок к памятнику легендарной Жанне д'Арк, ярко олицетворял революционные настроения публики.

"Макрон - это еще один Олланд. Он говорит с нами о будущем, но у него самого нет детей. Он говорит с нами о рабочих, но он бывший банкир Ротшильдов. Он хочет развивать экономику, но будучи министром, он стал одним из тех, кто взорвал ее. А моя дочь Марин - это дочь Франции. Она не Жанна д'Арк, но у нее та же миссия, что и у Жанны. Да здравствует Марин, да здравствует республика!" – заявил он.

Сама Марин, которая давно уже дистанцировалась сначала от отца, а после первого тура президентских выборов и от своей партии, первого мая как будто снова хотела быть в стороне от беспорядков. И выступала в пригороде Парижа.

Голосовать она просит даже не за саму себя. Большими буквами за трибуной - "Выбирайте Францию". Страну, которую Марин видит вне Евросоюза, и в случае своей победы намерена устроить "Фрекзит". А отвечая на обвинения, мол, у нее нет четкой программы по выходу из ЕС, обозначает будущий курс фигурой Николя Дюпона-Эньяна. Лидеру правого движения "Вставай, Франция!" обещан пост премьер-министра. Раскрыть карты она требует и от Эмманюэля Макрона.

"Я прошу его сказать нам правду: под каким соусом он желает есть французов? Кто будет его премьер-министром? Сколько депутатов от партии социалистов будут вовлечены в его кампанию на парламентских выборах?" – взывала Марин.

Но Макрон лишь улыбается и делает селфи с марокканцем. Хотя повод совсем не радостный. К мосту Каррузель, недалеко от Лувра, он приехал почтить память мигранта, убитого скинхедами 22 года назад тоже в ходе первомайского митинга. В воды Сены тогда опускал букет из ландышей Франсуа Миттеран, чье президентство во Франции стало самым продолжительным.

"Вы слышали, что говорит лидер ультраправой партии о национальном вопросе? А мы должны помнить о корнях этой проблемы, это все очень живо сейчас. И я буду бороться до победного — не только против ее программы, но и против ее идей о том, что такое демократия. Ее Французская республика очень не похожа на мою собственную", - заявил Макрон.

То, что все правые на одно лицо, французов убеждали во время маскарада на площади Республики, объединив черты образа Марин Ле Пен и ее отца. Так стремились показать еще и сходство их политических взглядов. Как и первомайские беспорядки, это наглядно олицетворяет тот протестный выбор, к которому склоняется республика за неделю до голосования.

Борис Иванин, "ТВ Центр".