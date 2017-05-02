Авиация МЧС спасла от лесных пожаров 17 тысяч человек

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Авиация МЧС России защитила от лесных пожаров десять населенных пунктов в Сибири, в которых проживают более 17 тысяч человек. Режим ЧС продолжает действовать на территории всего Сибирского федерального округа.

Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров продолжает действовать в Бурятии, Забайкалье и Челябинской области. В 36 регионах страны введены особые противопожарные ограничения. На Урале огнем охвачены более 15 тысяч гектаров, передает "ТВ Центр".

В Свердловской области накануне сотрудникам МЧС удалось отстоять поселок Монетный. Там загорелись деревянные постройки, находившиеся всего в нескольких метрах от жилых домов. Тушение на площади 1200 квадратных метров продолжалось 4 часа. Борьбу с огнем вели более 30 человек и 9 единиц техники. Всего за последние сутки на территории России удалось ликвидировать около 200 очагов возгорания.

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