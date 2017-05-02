Трамп и Путин проведут телефонный разговор во вторник

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Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, сообщает Белый дом. Беседа состоится в 19:30 по московскому времени. Президенты, предположительно, обсудят ситуацию в Сирии.

Президент США во вторник намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, ожидается, что разговор состоится в 19:30 по московскому времени, передает ТАСС.

По данным агентства Reuters, лидеры двух стран, вероятно, обсудят ситуацию в Сирии.

С момента инаугурации президента США Путин и Трамп дважды разговаривали по телефону. Личная встреча президентов может состояться на саммите G20 в Гамбурге, который пройдет с 7 по 8 июля.

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