В Москве загорелся троллейбус с пассажирами
Теги: пожар Происшествие москва троллейбус
На юго-западе столицы загорелся троллейбус с пассажирами. На данный момент загорание ликвидировано, пострадавших нет.
Московские пожарные потушили загоревшийся троллейбус на Севастопольском проспекте, сообщили в столичном МЧС.
Ликвидир-ли возгор. троллейбуса на Севастопольском пр-зде. Пассажиры и водитель покинули троллейбус до прибытия подразд-ний.Пострадавших нет— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 2 мая 2017 г.
Водитель и пассажиры покинули транспорт до приезда пожарных подразделений. Пострадавших в ходе инцидента нет. Наряд скорой помощи осмотрел водителя, медицинская помощь ему не потребовалась.
Движение транспорта на Севастопольском проспекте следует без задержек.
Читайте также:
В результате пожара на востоке Москвы погиб человек
МЧС доставило в Иркутскую область полторы тонны гумпомощи
Пострадавшим от пожаров регионам Сибири выделят почти 143 миллиона рублей
Путин поручил организовать помощь пострадавшим от пожаров в Сибири