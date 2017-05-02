08:40, 02 мая 2017

В Москве загорелся троллейбус с пассажирами

Теги:  пожар  Происшествие  москва  троллейбус

На юго-западе столицы загорелся троллейбус с пассажирами. На данный момент загорание ликвидировано, пострадавших нет.

Московские пожарные потушили загоревшийся троллейбус на Севастопольском проспекте, сообщили в столичном МЧС.

Водитель и пассажиры покинули транспорт до приезда пожарных подразделений. Пострадавших в ходе инцидента нет.  Наряд скорой помощи осмотрел водителя, медицинская помощь ему не потребовалась.

Движение транспорта на Севастопольском проспекте следует без задержек.

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