В Москве загорелся троллейбус с пассажирами

Теги: пожар Происшествие москва троллейбус

На юго-западе столицы загорелся троллейбус с пассажирами. На данный момент загорание ликвидировано, пострадавших нет.

Московские пожарные потушили загоревшийся троллейбус на Севастопольском проспекте, сообщили в столичном МЧС.

Ликвидир-ли возгор. троллейбуса на Севастопольском пр-зде. Пассажиры и водитель покинули троллейбус до прибытия подразд-ний.Пострадавших нет — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 2 мая 2017 г.

Водитель и пассажиры покинули транспорт до приезда пожарных подразделений. Пострадавших в ходе инцидента нет. Наряд скорой помощи осмотрел водителя, медицинская помощь ему не потребовалась.

Движение транспорта на Севастопольском проспекте следует без задержек.

Читайте также:

В результате пожара на востоке Москвы погиб человек

МЧС доставило в Иркутскую область полторы тонны гумпомощи

Пострадавшим от пожаров регионам Сибири выделят почти 143 миллиона рублей

Путин поручил организовать помощь пострадавшим от пожаров в Сибири