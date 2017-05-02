Пожилая женщина за рулем автомобиля протаранила больницу в Японии

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Автомобиль, за рулем которого находилась женщина старше 70 лет, протаранил приемную больницы в Японии. Легковой автомобиль пробил входные двери и проехал по первому этажу здания, сбивая посетителей. В результате инцидента пострадали 12 человек.

Автомобиль протаранил здание больницы в японском городе Оита. За рулем находилась женщина в возрасте старше 70 лет, передает ТАСС со ссылкой на данные японских СМИ.

В момент инцидента в холле на первом этаже больницы у регистратуры находились около 50 человек. Легковушка около 20 метров ехала по приемной госпиталя, сбивая посетителей. В результате 12 человек пострадали.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии.

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