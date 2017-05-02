Противники Мадуро вышли на улицы Каракаса с пустыми кастрюлями

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Оппозиция устроила марш в Каракасе в знак протеста против решения президента Венесуэлы созвать учредительное собрание. Этот орган может реформировать систему госуправления или правовую систему страны. Тысячи венесуэльцев бьют в пустые кастрюли, выражая свое несогласие с инициативой Николаса Мадуро.

Сторонники венесуэльской оппозиции в ночь на вторник устроили марш в столице Венесуэлы. Люди протестуют против решения президента страны Николаса Мадуро созвать учредительное собрание.

Ранее Мадуро в прямом эфире подписал указ о созыве учредительного собрания. Конституционная ассамблея, пишет ТАСС, может реформировать систему госуправления и вносить изменения в правовую систему. Ранее орган созывался в 1999 году.

Именно поэтому тысячи венесуэльцев бьют в пустые кастрюли в Каракасе, выражая свое несогласие с инициативой Мадуро. По мнению оппозиции, созыв учредительного собрания – государственный переворот.

Ранее в понедельник в Венесуэле прошли многотысячные уличные акции протеста против политики властей. Не менее 37 человек пострадали в ходе столкновений с полицией.

С начала апреля в Венесуэле проходят антиправительственные шествия, которые нередко перерастают в столкновения с полицией.

Причиной кризиса стали решения Верховного суда, который наделил Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя функции Национальной ассамблеи. Позднее высший судебный орган пересмотрел это решение.

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