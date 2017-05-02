Неизвестный ограбил женщину на 6 млн рублей в Москве

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В Москве неизвестный проник в квартиру на третьем этаже через окно и украл у хозяйки наручные часы, деньги и ювелирные изделия почти на 6 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Московская полиция возбудила уголовное дело о квартирной краже на сумму около 6 миллионов рублей, передает агентство "Москва".

В МВД обратилась 43-летняя женщина, которая рассказала, что неизвестный проник в ее квартиру на третьем этаже, находящуюся на улице Абрамцевской, путем отжатия оконной рамы. Злоумышленник похитил двое наручных часов, ювелирные изделия и 656 тысяч рублей.

В полиции сообщили, что материальный ущерб составил около 6 миллионов рублей.

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