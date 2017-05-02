Кремль подтвердил телефонные переговоры Путина и Трампа во вторник

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства Владимир Путин во вторник проведет телефонные переговоры с лидером США Дональдом Трампом. Ранее о предстоящем разговоре сообщил источник в американской администрации.

Президент России Владимир Путин во вторник проведет телефонные переговоры с главой США Дональдом Трампом. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, мы это подтверждаем", - передает его слова ТАСС.

Ранее о предстоящей беседе сообщил источник в американском Белом доме. По его данным, разговор состоится в 19:30 по московскому времени. Одной из его тем может стать ситуация в Сирии.