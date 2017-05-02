КНДР назвала учения США в Южной Корее толчком к ядерной войне
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КНДР резко отреагировала на учения стратегических бомбардировщиков США в Южной Корее. Пхеньян обвинил Вашингтон в подталкивании ситуации на Корейском полуострове к грани ядерной войны.
Пхеньян обвинил Вашингтон в развязывании ядерной войны на Корейском полуострове в ответ на учения бомбардировщиков США в Южной Корее, передает Reuters.
"Эта провокация подталкивает ситуацию на Корейском полуострове к грани ядерной войны", - цитирует Reuters сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи.
Два B-1B Lancer были направлены в Южную Корею с военной авиабазы на острове Гуам в Тихом океане. Они провели совместную тренировку с южнокорейскими летчиками. В учениях также приняла участие палубная авиация американского авианосца USS Carl Vinson, дислоцированного в Японском море.
Ранее в США подтвердили, что система ПВО THAAD, размещенная на Корейском полуострове, начала свою работу для перехвата ракет Северной Кореи.
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