КНДР назвала учения США в Южной Корее толчком к ядерной войне

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КНДР резко отреагировала на учения стратегических бомбардировщиков США в Южной Корее. Пхеньян обвинил Вашингтон в подталкивании ситуации на Корейском полуострове к грани ядерной войны.

Пхеньян обвинил Вашингтон в развязывании ядерной войны на Корейском полуострове в ответ на учения бомбардировщиков США в Южной Корее, передает Reuters.

"Эта провокация подталкивает ситуацию на Корейском полуострове к грани ядерной войны", - цитирует Reuters сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи.

Два B-1B Lancer были направлены в Южную Корею с военной авиабазы на острове Гуам в Тихом океане. Они провели совместную тренировку с южнокорейскими летчиками. В учениях также приняла участие палубная авиация американского авианосца USS Carl Vinson, дислоцированного в Японском море.

Ранее в США подтвердили, что система ПВО THAAD, размещенная на Корейском полуострове, начала свою работу для перехвата ракет Северной Кореи.

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