Российские военные доставили гумпомощь в лагерь беженцев под Африном

Теги: сирия помощь Сирийский конфликт

Военные российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарную помощь в лагерь беженцев, расположенный в Африне. Этот город совсем недавно освобожден от боевиков и сейчас линия фронта проходит совсем рядом.

Горная крепость на окраине городка Африн – укрепрайон сирийской армии. В полукилометре – позиции запрещенной в России "Джебхат ан-Нусры". На территории, которая несколько лет находилась под контролем боевиков, и где, казалось, власть уже давно принадлежит не официальному Дамаску, а многочисленным группировкам. Сегодня здесь вновь поднят флаг Арабской республики, сообщает "ТВ Центр".

Это северные районы Сирии. Вдоль линии фронта стрельбы не слышно. Но сирийские солдаты понимают, что тишина на передовой вовсе не признак того, что террористы будут соблюдать перемирие. И уж тем более – готовы сложить оружие. Поэтому, приходится быть начеку.

Африн — тот самый городок, который террористы обстреливали боеприпасами с отравляющими химическими веществами. У мирных жителей с "Джебхат ан-Нусрой" свои счеты. Поэтому многие мужчины, способные держать в руках оружие, сегодня в рядах сирийской армии.

Эти отряды в городе патрулируют улицы, дежурят на блокпостах. За окраиной следят за режимом прекращения огня. Кто не занят на передовой, помогают российскому Центру примирения сторон.

В центре временного размещения "Рабар" находятся сейчас 2000 беженцев, в основном жители окрестных с Африном деревень. Лагерь, хотя и один из последних в стране, но сейчас, пожалуй, самый крупный. Всем необходимым беженцев здесь обеспечивает российский Центр примирения.

Гуманитарный конвой люди встречали дружелюбно. Махали руками. Будто знали - раз прибыла российская миссия, значит, войне в их краях и мучениям приходит конец.

Под контроль сирийской армии вблизи города Африн перешли девять населенных пунктов. Над ними подняты государственные флаги. Возвращение людей в свои дома – только дело времени. Из лагеря, в освобожденные деревни, сегодня уже решили переехать несколько семей.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин. "ТВ Центр", Сирия.