Медведев поручил подготовить закон о повышении МРОТ
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Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил подготовить проект закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. Срок на подготовку документа - до 20 мая текущего года.
Министерства финансов и экономического развития подготовят проект закона о повышении минимальной зарплаты до уровня прожиточного минимума. Соответствующее поручение ведомствам дал глава российского правительства Дмитрий Медведев.
"Минфину России, Минэкономразвития России подготовить проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения и внести его в правительство Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина России.
Ведомства должны подготовить документ не позднее 20 мая 2017 года.
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