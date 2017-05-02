09:24, 02 мая 2017

Медведев поручил подготовить закон о повышении МРОТ

Теги:  правительство  медведев  Экономика  россия  зарплата

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил подготовить проект закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. Срок на подготовку документа - до 20 мая текущего года.

Министерства финансов и экономического развития подготовят проект закона о повышении минимальной зарплаты до уровня прожиточного минимума. Соответствующее поручение ведомствам дал глава российского правительства Дмитрий Медведев.

"Минфину России, Минэкономразвития России подготовить проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения и внести его в правительство Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина России.

Ведомства должны подготовить документ не позднее 20 мая 2017 года.

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