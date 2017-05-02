В Москве и области похолодает со среды

Теги: москва мороз Погода

Во вторник в Москве и области ожидается до +22 градусов, однако, с завтрашнего дня в столичном регионе температура будет на уровне +15 градусов, ночью опустится до +1...+7 градусов.

В столичном регионе со среды ожидается похолодание, сообщает портал Gismeteo.

Во вторник в столице ожидается до +22 градусов. Но уже в среду температура воздуха в Москве и регионе днем прогреется лишь до +17 градусов, ночью она может опуститься до +1…+7 градусов. Такая же температура сохранится в четверг и пятницу, осадков не ожидается.

Ранее сообщалось, что в день Победы в Москве температура поднимется не выше +10 градусов.

Читайте также:

Воскресенье стало самым теплым днем с начала года в Москве