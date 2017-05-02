В Москве у предпринимателя похитили Mercedes за 3,8 млн рублей

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В Москве неизвестный угнал автомобиль Mercedes-Benz GL 500 4MATIC, принадлежавший генеральному директору одной из фирм. Материальный ущерб составил 3,8 миллиона рублей. В настоящее время полицейские разыскивают вора и похищенную иномарку.