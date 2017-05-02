В Москве у предпринимателя похитили Mercedes за 3,8 млн рублей
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В Москве неизвестный угнал автомобиль Mercedes-Benz GL 500 4MATIC, принадлежавший генеральному директору одной из фирм. Материальный ущерб составил 3,8 миллиона рублей. В настоящее время полицейские разыскивают вора и похищенную иномарку.
Московская полиция возбудила уголовное дело о краже иномарки у генерального директора одной из компаний, передает агентство "Москва".
По версии правоохранителей, неизвестный украл автомобиль марки Mercedes-Benz GL 500 4MATIC, который был припаркован на улице Нежинская. Материальный ущерб составил 3,8 миллиона рублей.
В настоящее время полиция разыскивает подозреваемого и угнанный автомобиль.
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