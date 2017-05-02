10:13, 02 мая 2017

В Москве у предпринимателя похитили Mercedes за 3,8 млн рублей

Теги:  автомобиль  Происшествие  москва  кража

В Москве неизвестный угнал автомобиль Mercedes-Benz GL 500 4MATIC, принадлежавший генеральному директору одной из фирм. Материальный ущерб составил 3,8 миллиона рублей. В настоящее время полицейские разыскивают вора и похищенную иномарку.

Московская полиция возбудила уголовное дело о краже иномарки у генерального директора одной из компаний, передает агентство "Москва".

По версии правоохранителей, неизвестный украл автомобиль марки Mercedes-Benz GL 500 4MATIC, который был припаркован на улице Нежинская. Материальный ущерб составил 3,8 миллиона рублей.

В настоящее время полиция разыскивает подозреваемого и угнанный автомобиль.

Читайте также:

Неизвестный ограбил женщину на 6 млн рублей в Москве

Экскаватор за 3 млн рублей украли в Останкине

Москвич похитил у знакомой три картины российских художников XIX века

В Москве из номера бизнесмена в гостинице украли 8 млн рублей

Пенсионер украл лабрадора на севере Москвы

Другие новости

В других СМИ