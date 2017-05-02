Медведев поручил четырем министерствам поработать над рождаемостью
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Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минздраву, Минфину и Минэкономразвития подготовить предложения по совершенствованию демографической политики и повышению рождаемости в стране. Представитель свои предложения ведомства должны до 1 июня 2017 года.
Дмитрий Медведев поручил четырем министерствам подготовить предложения по повышению рождаемости в стране. Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.
"Минтруду России, Минздраву России, Минфину России, Минэкономразвития России представить в правительство Российской Федерации предложения по вопросу совершенствования государственной демографической политики, в том числе по дополнительным мерам, направленным на стимулирование рождаемости", - говорится в сообщении.
Свои предложения ведомства должны представить в кабмине до 1 июня текущего года.
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