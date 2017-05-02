Замглавы Минкомсвязи призвал вернуть рекламу алкоголя в СМИ

Теги: алкоголь Экономика минкомсвязи

В СМИ необходимо вернуть рекламу алкоголя. В поддержку легализации выступил заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин. По его словам, ​главная проблема не в борьбе с употреблением алкоголя, а в употреблении некачественных напитков. Он предложил рекламировать качественную продукцию - для гарантии того, что "им не отравишься".

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин выступил в поддержку легализации рекламы алкоголя в СМИ, пишет газета "Известия".

"Главная проблема России не в борьбе с употреблением алкоголя, а употреблении некачественного алкоголя", - сообщил он.

По мнению Волина, в сложившейся ситуации нужно начать рекламировать качественный алкоголь. "Это гарантия того, что им не отравишься", - заявил замминистра. В каждом из субъектов России производят достаточное количество качественного алкоголя, однако эта продукция не может выйти на рынок, потому что "нет узнаваемости бренда", пояснил он.

Массовое отравление концентратом для ванн "Боярышник" в Иркутской области произошло в конце декабря 2016 года. Из-за его употребления скончались 77 человек.

Читайте также:

В Москве ограничат продажу алкоголя в майские праздники

Минфин потребовал запретить алкоэнергетики

Медведев призвал установить госконтроль над производством алкоголя