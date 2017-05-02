Россиян ждут четыре выходных дня

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После четырехдневной рабочей недели россиян ожидают четыре дня выходных — с 6 мая по 9-ое включительно. После этого предстоит отработать всего три дня.

Россиян в конце короткой рабочей недели ждут четыре выходных дня, сообщает TVC.RU.

Два выходных приходятся на субботу и воскресенье (6 и 7 мая соответственно), 8 мая будет нерабочим праздничным днем из-за переноса выходного дня с январских праздников. 9 мая вся страна будет праздновать День Победы.

После четырех выходных у россиян будет трехдневная рабочая неделя — со среды, 10 мая, до пятницы, 12-го.

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