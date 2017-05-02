США окончательно отказали Ярошенко в депортации на родину

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Минюст США отказал в депортации в Россию летчику Константину Ярошенко, осужденному на 20 лет за транспортировку крупной партии кокаина. Единственная возможность вернуть россиянина на родину - обратиться в ООН.

Российский летчик Константин Ярошенко, осужденный на 20 лет в США за перевозку наркотиков, получил отказ от Минюста страны в депортации на родину, передает газета "Известия".

Это был последний юридический способ вернуться в Россию, рассказал летчик Ярошенко. Он надеется, что "родная страна не оставит своего гражданина умирать в американской тюрьме и подаст апелляцию в Международный суд либо в суд ООН".

Ранее мать Ярошенко обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой вернуть сына на родину. По словам осужденного, семья уже испробовала все возможные способы, чтобы вернуть его домой, но каких-то реальных подвижек могут добиться только власти России.

Константин Ярошенко, занимавшийся пассажирскими и грузовыми авиаперевозками в странах Африки, был арестован в 2010 году в Либерии сотрудниками американских спецслужб и позже экстрадирован в США. По версии следствия, Ярошенко взялся доставить в США четыре тонны кокаина из Венесуэлы через Либерию. Летчик отказался признать свою вину. В 2011 году Ярошенко приговорили к 20 годам тюрьмы.

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