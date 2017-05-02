Более 50 детей отравились в оздоровительном лагере в Удмуртии

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В оздоровительном лагере "Дружба" под Ижевском 56 детей обратились к врачам с жалобами на пищевое отравление. Шестеро из них госпитализированы. У пострадавших наблюдаются симптомы кишечной инфекции. Ситуацию под личный контроль взял врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

Более 50 детей пожаловались на пищевое отравление в оздоровительном лагере под Ижевском. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Удмуртии.

"Всего с жалобами обратилось 56 детей, шестеро из них госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Предварительная причина пищевого отравления устанавливается", - говорится в сообщении ведомства.

Медики сообщили, что у детей наблюдаются симптомы кишечной инфекции. Точный диагноз станет известен после получения результатов анализов. В настоящее время в лагере работает оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС.

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов заявил, что взял ситуацию под личный контроль. В больнице организована горячая линия. По словам Бречалова, подключены все ведомства: МЧС, СКР, Роспотребнадзор и Минздрав.

Как отметили в МЧС, на момент инцидента в лагере находились около 500 детей. Они прибыли на школьный чемпионат Всероссийской интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?". Турнир проходит с 30 апреля по 3 мая.