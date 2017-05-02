Советский писатель Анатолий Алексин скончался в возрасте 92 лет

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Классик советской детской литературы Анатолий Алексин скончался в Люксембурге. Ему было 92 года. О смерти Алексина сообщила дочь писателя.

В Люксембурге умер советский писатель Анатолий Алексин. Об этом сообщил прозаик Дмитрий Лиханов в Facebook со ссылкой на дочь Алексина.

"1 мая в Люксембурге скончался классик советской детской литературы Анатолий Алексин. Только что мне сообщила об этом его дочь. Анатолию Георгиевичу шел 93 год. В этот четверг его отпоют в православной церкви в Люксембурге. Похоронить себя и покойную супругу Алексин завещал в Москве", - написал Лиханов.

Алексин родился в 1924 году в Москве. Будучи подростком, дебютировал стихами в газете "Пионерская правда". Являлся секретарем Союза писателей РСФСР с 1970 по 1989 год. Среди его работ: "Мой брат играет на кларнете", "В стране вечных каникул", "Третий в пятом ряду" и другие.

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