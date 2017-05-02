Сын Рогозина возглавил компанию "Ил"
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Алексей Рогозин, сын вице-премьера Дмитрия Рогозина, утвержден на должность генерального директора ОАО "Ил". Ранее он был назначен вице-президентом ОАК по транспортной авиации.
Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) утвердил Алексея Рогозина генеральным директором ОАО "Ил", передает ТАСС.
"Согласиться с досрочным прекращением полномочий генерального директора ОАО "Ил" Вельможкина Сергея Владимировича и назначением генеральным директором ОАО "Ил" Рогозина Алексея Дмитриевича", - говорится в сообщении.
В середине марта Алексей Рогозин, сын вице-премьера Дмитрия Рогозина, стал вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации.
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