11:14, 02 мая 2017

Сын Рогозина возглавил компанию "Ил"

Теги:  Назначение  рогозин  авиация

Алексей Рогозин, сын вице-премьера Дмитрия Рогозина, утвержден на должность генерального директора ОАО "Ил". Ранее он был назначен вице-президентом ОАК по транспортной авиации.

Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) утвердил Алексея Рогозина генеральным директором ОАО "Ил", передает ТАСС.

"Согласиться с досрочным прекращением полномочий генерального директора ОАО "Ил" Вельможкина Сергея Владимировича и назначением генеральным директором ОАО "Ил" Рогозина Алексея Дмитриевича", - говорится в сообщении.

В середине марта Алексей Рогозин, сын вице-премьера Дмитрия Рогозина, стал вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации.

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