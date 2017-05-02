Путин и Меркель готовятся к переговорам в Сочи

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Ангела Меркель во вторник прибудет в Сочи. Там канцлер Германии проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главными темами встречи, как ожидается, станет ситуация на Украине и выполнение минских договоренностей, а также борьба с терроризмом.

Украинский кризис и выполнение минских договорённостей станет одной из главных тем переговоров Владимира Путина и Ангелы Меркель. Канцлер Германии прибудет во вторник в Сочи, передает "ТВ Центр". Кроме того, лидеры двух стран обсудят борьбу с терроризмом и затронут перспективы отношений Москвы и Берлина в различных сферах.

Визит Меркель состоится в преддверии саммита "Большой двадцатки". Он пройдёт в июле в Гамбурге. Во вторник Владимир Путин также проведёт телефонный разговор с Дональдом Трампом. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Беседа двух лидеров станет уже третьей с момента инаугурации Трампа.