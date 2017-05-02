За свадьбу с боевиком ИГ сотрудница ФБР отсидела два года

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В США стало известно о случае угрозы нацбезопасности. Сотрудница ФБР, имевшая допуск к сверхсекретной информации, втайне от руководства уехала в Сирию и вышла замуж за боевика запрещённой террористической группировки "Исламское государство".

Сюжет, показанный в эфире СNN, уже наделал в США немало шума. Бывший лингвист-переводчик ФБР Даниела Грин, имевшая доступ к сверхсекретной информации, вышла замуж за высокопоставленного террориста "Исламского государства". Перед этим девушка успела предупредить нового супруга о расследовании против него, дабы тот успел скрыться. Затем, собрав вещи, Грин последовала за ним. Это случилось еще в 2014 году, но в публичной плоскости история появилась только сейчас, отмечает "ТВ Центр".

"Это позор для ФБР. В этом нет никаких сомнений. Еще предстоит выяснить, как гражданка США смогла попасть к исламистам. Она беспрепятственно это сделала. Обычно посторонним там отрезают головы. Вряд ли это могло произойти без одобрения высшего руководства "Исламского государства", - возмущается бывший чиновник Госдепартамента Джон Кирби.

Хотя новый муж Даниелы Грин тоже не был рядовым боевиков. Денис Куспер родился в Германии. Занимался музыкой и даже был известен в узких кругах, как рэпер по имени Десо Догг. Потом он примет ислам. Сменит имя на Абу Тальха Аль-Альмани, под которым и будет известен в Сирии, быстро поднявшись по иерархической лестнице боевиков. Альмани будет заниматься вербовкой через интернет, прославляя запрещенное во многих странах мира, в том числе и в России "Исламское государство". Песни в благодарность Бен Ладану, угрозы в адрес Обамы, позирование с отрезанной головой — что найдет в этом человеке прилежная выпускница университета в Клемсоне, все до сих пор недоумевают.

"Даниела была очень прилежной ученицей. Наверное, одной из лучших наших студентов. И мне сложно поверить в то, что произошло. Я лично писал для нее рекомендательное письмо в ФБР", - сокрушается профессор университета в Клемсоне Алан Грабб.

Даниела Грин и Альмани собственно и познакомятся благодаря ФБР. Грин будет участвовать в расследовании одного из терактов в Германии, где фигурантом окажется ее будущий тайный муж-террорист. Благодаря ей, он успеет скрыться в Сирии. Грин, предупредив руководство бюро, что поедет погостить к родителям в Европу, на самом деле возьмет билет до Стамбула. Потом переедет в турецкий Газиантеп. А оттуда ее переправят в Сирию, где Грин пробудет лишь две недели. Этого времени, судя по ее письмам к родным, хватило, чтобы вернуть девушку к реальности.

"9 июля, Сирия. Я уехала и не смогу вернуться. Да я даже не знаю, как это сделать. Я в очень жёстких условиях. Не знаю, сколько пробуду здесь, но это уже ничего не значит. Уже слишком поздно", - писала Грин.

"22 июля, Сирия. Не знаю, сказали они тебе или нет, если я вернусь, меня, вероятно, отправят в тюрьму на долгое время. Такова жизнь. Хотела бы я всё вернуть назад", - пишет она спустя две недели.

Бывший агент ФБР все же сможет попасть обратно в США. На родине ее приговорили к двум годам тюрьмы, отсидев которые девушка вернулась к нормальной жизни. Сейчас она работает в одном из отелей. Название не раскрывается. Лицо Даниелы Грин тоже показывать запрещено в целях её же безопасности.

Александр Панюшкин, Дмитрий Поляков. "ТВ Центр".