Оппозиция в Венесуэле сочла созыв учредительного собрания госпереворотом

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Власть - народу! Под таким лозунгом президент Венесуэлы созывает учредительное собрание. Соответствующий указ Николас Мадуро подписал в прямом эфире. Глава республики надеется разрешить политический кризис в стране, где уже несколько недель не стихают массовые беспорядки. Но и на этот раз оппозиция встретила заявление Мадуро новой акцией протеста.

Над Каракасом - безоблачное небо. В эфире государственного телевидения - тысячи венесуэльцев песнями и радостными криками встречают появление на первомайской демонстрации Николаса Мадуро, передает "ТВ Центр". Под рёв толпы президент сообщает: найден способ вернуть стране мир и не допустить гражданской войны.

"Сегодня, 1 мая, я объявляю, что в соответствии со своими президентскими полномочиями и в соответствии с 347-й статьёй, я созываю носителей конституционной власти – рабочий класс и народные массы – на национальное учредительное собрание", - сказал Мадуро.

Соответствующий указ глава государства подписывает в прямом эфире. От 200 до 250 представителей "трудового народа", как подчёркивает Мадуро, займутся разработкой новой конституции. Категорически против выступает оппозиционный президенту парламент. По мнению депутатов, цель Мадуро – законодательно закрепить диктатуру.

"То, о чём сегодня было объявлено, незаконно. Это уловка для обмана венесуэльского народа. Это механизм, единственной целью которого является государственный переворот, уничтожение под прикрытием конституции самой конституции и демократии в Венесуэле. Депутаты Национальной ассамблеи призывают народ Венесуэлы к акциям протеста", - заявил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхес.

Митинги и столкновения сотрясают страну с 4 апреля, когда Верховный суд наделил президента Мадуро особыми полномочиями. За месяц в стычках с полицией погибли 30 человек, счёт пострадавших идёт на сотни, задержанных более тысячи. Сегодня активисты выходят на улицы хорошо экипированными: в противогазах и с заготовленным арсеналом. На дорогах Каракаса горит бронетехника. Полиция не торопится применять силу, но её явно провоцируют.

В первых рядах – Энрике Каприлес, лидер оппозиции, губернатор штата Миранда. "У вас есть маска, а у меня нет. Если я буду говорить, я задохнусь", - говорит он.

За минувшие сутки с контузиями, ушибами и огнестрельными ранениями в больницы Каракаса поступили 37 человек. Новую многотысячную акцию протеста оппозиция назначила на среду.

Кирилл Парменов, Артём Рассказихин, "ТВ Центр".

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