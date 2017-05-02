Путин перевел бюджетников на карты "Мир"

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Владимир Путин подписал закон о поэтапном переходе бюджетников и пенсионеров на обслуживание при помощи национальной платежной системы "Мир". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Зарплаты всем бюджетникам, а также пенсии и стипендии с этого года начнут переводить на российскую платежную систему "Мир". Новые банковские карты будут выдавать уже с 1 июля, передает "ТВ Центр". Постепенный переход должен завершится к 2020 году. Соответствующий указ накануне подписал Владимир Путин. Текст документа опубликован на официальном сайте Правовой информации.

Также президент утвердил поправки в Семейный кодекс, запрещающие родителям называть детей именами, которые состоят из цифр, знаков или бранных слов. И еще одно важное изменение, касающиеся большинства россиян - с 1 июля больничные листы можно будет оформлять в электронном виде. Формат цифрового документа и порядок оформления должен регламентировать Минздрав.