Собянин: рыночная торговля в Москве вернулась в цивилизованное русло

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Рыночная торговля в Москве вернулась в цивилизованное русло. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Даниловского рынка.

Москва активно реорганизует торговые объекты. Об этом заявил мэр Сергей Собянин во время посещения Даниловского рынка, сообщает "ТВ Центр".

Год назад там началась первая реконструкция. Работы проводились в несколько этапов - строительство перемещалось из одного сектора в другой так, чтобы полностью не закрывать торговую площадку. Рынок разделили на зоны - в середине расположили прилавки с рыбной продукцией. От них лучами расходятся мясные, молочные, овощные и фруктовые ряды. Чердак превратили в просторную мансарду. Там откроется кулинарная школа. Благоустройство также коснулось прилегающих территорий. Так перед зданием организовали удобную парковку.

"Здесь созданы первоклассные условия. Инвестор выполнил те обязательства, которые были у него перед городом и технические задания, которые были на реконструкцию рынка. И теперь это не просто рынок, но и место общения людей, хорошие фудкорты, место общения, мастер-классы. Так что здесь приятно прийти и получить качественную продукцию. Я надеюсь, что такие рынки будут популярными среди москвичей", - сообщил Сергей Собянин.