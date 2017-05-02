Курорты Крыма открыли летний сезон для туристов

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Концерты, уличные карнавалы и необычные экскурсии ждут в эти дни туристов в Крыму. На полуострове отмечают начало курортного сезона. Праздничную дату приурочили к важному историческому событию. 230 лет назад по черноморскому побережью путешествовала Екатерина II. Именно в этой поездке императрица назвала Крым жемчужиной в своей короне.

Курортный сезон на полуострове встречают с царским размахом. По улицам Евпатории шествует Екатерина Великая со свитой. И это не просто театральное преувеличение. Именно весной 230 лет назад императрица посетила новый тогда для российской империи регион. Так что у традиции "приезжать в Крым на майские" - действительно исторические корни, передает "ТВ Центр".

Открытие курортного сезона отмечают и на южном берегу. Ялта кружит туристов в весеннем карнавале. Символ яркого и веселого отдыха на крымских курортах. На календаре только начало мая, а на улице уже +27.

Первых туристов встречают и в самом труднодоступном уголке полуострова. Опукский заповедник как будто затерялся в бескрайних степях Крыма. Ценители дикой природы приезжают сюда именно весной. В начале мая в самом разгаре сезон цветения тюльпанов, ирисов и маков.

Семь километров прогулки по заповеднику как путешествие в далекое прошлое. Когда человек был еще гостем в дикой природе. Краснокнижные птицы здесь чувствуют себя как дома. Свить гнезда на Опук прилетают три десятка редких и исчезающих видов.

Две с половиной тысячи лет назад на мысе Опук располагалась античная крепость. Сейчас от нее остались только камни. Некоторые из них привлекают сюда любителей мистики. По легенде здесь находился священный алтарь древних жрецов. Сегодня с вершины крепости открывается вид на главную достопримечательность заповедника.

С одной стороны - чистейшая вода и самый белый в Крыму песок, а с другой - уникальное Кояшское озеро. Жемчужина Опукского заповедника. Оно уникально не только благодаря своему розовому цвету, но и запаху. Когда в озере цветут водоросли, оно источает аромат фиалки.

В этом году Крым ждет почти шесть миллионов отдыхающих. Не только российских. На границе с Украиной - уже традиционная очередь перед майскими праздниками. По данным туроператоров, цены на гостиницы расти не будут, останутся на уровне прошлого года. Так что места в отелях лучше забронировать заранее.

Борис Максудов, Александр Шкарбанов, Максим Володин. "ТВ Центр", Крым.

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