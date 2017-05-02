В Малайзии 12-летнюю шахматистку сняли с соревнований за "откровенное" платье

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В Малайзии 12-летнюю школьницу сняли с турнира по шахматам из-за слишком "откровенного" платья. По словам ее тренера, "соблазн" заметил директор соревнований. В Федерации шахмат Малайзии исключили, что отстранение связано с религиозными вопросами, и пообещали провести расследование. Шахматистка пришла на турнир в платье до колен.

В Малайзии 12-летнюю шахматистку сняли с турнира за чересчур "откровенное" платье. Об инциденте сообщил тренер девочки Каушал Кхандхар в своем Facebook.

"В середине второго раунда (без остановки часов) главный арбитр сообщил моей воспитаннице, что платье, в котором она пришла, было неприемлемым и не соответствовало дресс-коду турнира. Позже (старший арбитр) сообщил моей ученице и ее матери, что директор турнира посчитал платье "соблазнительным" и "искушающим под определенным углом", - говорится в сообщении.

Тренер заявил, что подобное утверждение абсолютно неуместно. К своему посту в соцсети он прикрепил фото того самого платья.

По данным агентства France Presse, в Федерации шахмат Малайзии - страны с мусульманским большинством - исключили возможность отстранения участницы по религиозным соображениям. Организация пообещала провести расследование данного случая.

"Я потрясен и обеспокоен тем, что ее платье - это проблема. Ей всего 12 лет, и никто не имеет права навязывать свои собственные правила. Чиновники по шахматам должны подать в отставку", - заявил бывший глава Олимпийского комитета Малайзии Сие Кок Чи.

Исполнительный секретарь шахматной организации сообщил, что дресс-код был связан с тем, что соревнования проходили в государственной школе, где более строгие требования к одежде. По его словам, федерация шахмат намерена решить вопрос мирным путем.

"Нам не хватает шахматных талантов в Малайзии, мы хотим видеть появление хороших игроков", - сказал представитель организации.