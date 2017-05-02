Ветхие пятиэтажки заменят монолитные и панельные дома нового поколения

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В Москве презентовали проект домов, которые заменят ветхие пятиэтажки. Они будут качественно нового уровня.

Московские власти презентовали проекты современных зданий, которые заменят пятиэтажки. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В каждом из них будут просторные комфортные холлы, подъезды с низкими порогами и пандусами для маломобильных жителей, а также лифты, которые опускаются до уровня входной группы так, что до них не надо добираться по лестницам. На смену ветхим пятиэтажкам придут монолитные и панельные дома нового поколения. Это будет качественное жилье, построенное по современным проектам с использованием энергосберегающих технологий.

Новые проекты позволяют сейчас возводить дома разных уровней, этажности и конфигураций. Современные панели — трехслойные, энергоэффективные, с возможностью внутренней свободной планировки, с лифтами, которые опускаются до уровня входной группы так, чтобы до них не надо было добираться по лестницам. В домах учтены повышенные меры безопасности. В них устанавливаются видеокамеры, круглосуточно фиксирующие все происходящее. Подъезды оснащаются низкими порогами и заездными пандусами. Керамическая плитка на полу холлов обеспечивает чистоту подъездов, а энергосберегающее освещение — экономию при пользовании коммунальными услугами.

В новых домах установят систему, которая автоматически сможет контролировать подачу воды и тепла в зависимости от погодных условий. Тепло будет регулироваться с помощью энергоэффективных батарей.

Показания с приборов учета воды и электроэнергии будут передаваться автоматически с индивидуальных приборов в квартирах. В помещениях будут установлены пластиковые она, защищающие от пыли и шума. В каждой квартире предусмотрены балкон или лоджия, также фасадные корзины для установки кондиционеров. Балконы оборудуют стеклопакетами, а на полу положат керамическую плитку.

В квартирах выполнят современный ремонт. В каждой из них будет просторный коридор со светлой отделкой и изолированные комнаты. Двери между ними оснастят ручками, фиксаторами замков, дверными упорами и надежными петлями. В плинтусах проложат кабель-каналы. Электрическая разводка — с безопасными выключателями и розетками. Кухни отделают обоями светлых тонов с возможностью окрашивания. Благодаря количеству розеток у жителей не возникнет проблем с размещением бытовой техники и кухонного гарнитура. Электрические плиты также отличаются энергоэффективностью и повышенной безопасностью.

В новых домах будут раздельные санузлы. Ванные комнаты оборудуют хромированным полотенцесушителем и точкой доступа к инженерным системам. В них также будут установлены раковина со смесителем и металлическая ванна с защитным экраном и качественными смесителями для душа. Дворы и территория вокруг домов будут благоустроены по новым стандартам, которые предусматривают создание местных парков, велодорожек, общедоступной спортивной, детской и досуговой инфраструктуры.

В кварталах появятся прогулочные зоны с освещением, клумбами лавочками и современными детскими площадками с безопасным резиновым покрытием, где есть качели, горки и спортивные снаряды.