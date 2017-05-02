Песков рассказал о тематике переговоров Путина и Эрдогана

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Эрдоганом в среду будет обсуждаться сирийская проблематика.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в среду на переговорах в Сочи обсудят сирийскую проблематику. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Владимира Путина.

"Сирийская проблематика, конечно, будет обсуждаться в ходе переговоров", - сказал он.

Во вторник у президента запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Основной темой переговоров должен стать украинский кризис и выполнение минских договоренностей. Также лидеры намерены обсудить двусторонние отношения России и Германии.