Песков рассказал о тематике переговоров Путина и Эрдогана
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Эрдоганом в среду будет обсуждаться сирийская проблематика.
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в среду на переговорах в Сочи обсудят сирийскую проблематику. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Владимира Путина.
"Сирийская проблематика, конечно, будет обсуждаться в ходе переговоров", - сказал он.
Во вторник у президента запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Основной темой переговоров должен стать украинский кризис и выполнение минских договоренностей. Также лидеры намерены обсудить двусторонние отношения России и Германии.
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