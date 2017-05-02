Неизвестный изнасиловал 19-летнюю девушку-инвалида в Москве

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В Москве неизвестный изнасиловал 19-летнюю ученицу спецлицея, являющуюся инвалидом II группы. Об инциденте в полицию сообщила мать пострадавшей.

В Москве неизвестный совершил изнасилование в отношении 19-летней ученицы спецлицея, передает агентство "Москва".

По данным полиции, в ОМВД России по району Хамовники обратилась пожилая мать девушки и рассказала, что ее дочь изнасиловал неизвестный в неустановленном месте. О произошедшем доложили сотрудникам Следственного комитета.

Пострадавшая девушка является инвалидом II группы и учится в 10 классе спецлицея.

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