Власти Турции запретили пить на улицах Антальи

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Управление безопасности турецкой Антальи сообщило о введении запрета на употребление алкоголя в публичных местах. Генеральное консульство России в курортном городе рекомендовало россиянам не появляться в общественных местах в нетрезвом виде и не употреблять алкоголь на попавших под запрет территориях.

В турецкой Анталье запретили употреблять алкогольные напитки в общественных местах. Об этом сообщило Генеральное консульство России в курортном городе.

Данное решение было принято Управлением безопасности Антальи. Оно направлено на поддержание общественного здоровья, профилактику преступлений и повышение раскрываемости правонарушений. Алкоголь запретили употреблять: в открытых для общественного пользования парках, садах, скверах, на открытых площадках, не оснащенных какими-либо сооружениями, в жилых кварталах, на автодорогах, в пикниковых зонах и в местах проведения археологических раскопок, в зданиях железнодорожных и автовокзалов, на улицах, в переулках, в исторических местах и местах проведения культурных мероприятий, у культовых сооружений, в заброшенных зданиях, на стройплощадках, в помещениях для банкоматов, под мостами, в прогулочных зонах и в пределах границ муниципалитетов. Кроме того, пить спиртное запрещено в любых транспортных средствах вне зависимости от места их парковки.

"Во избежание административных штрафов настоятельно рекомендуется не появляться в общественных местах или на улице в нетрезвом виде, равно как употреблять алкогольные напитки в местах, не отведенных для этих целей", - предупредили россиян в Генконсульстве.

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