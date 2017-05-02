13:04, 02 мая 2017

Сенат США отказался вводить новые санкции против России

Теги:  Политика  сша  санкции  россия

В сенате США договорились не разрабатывать законопроект о новых санкциях против России. Об этом сообщил глава комитета по иностранным делам Боб Коркер. Сенаторы надеются противостоять Москве, не прибегая к ограничительным мерам, пояснил он.

Сенат США не готовил проект новых антироссийских санкций, узнал Politico. Глава комитета по международным отношениям Боб Коркер заявил, что сенаторы намерены заняться вопросом санкций против Ирана и влиянием России в Восточной Европе, но надеются противостоять Москве, не прибегая к ограничительным мерам.

"Думаю, уже есть понимание того, что нынешняя администрация, которую народ, включая меня, опасался, не будет предпринимать попыток отмены санкций. Мы подождем какое-то время", - сказал Коркер.

Он добавил, что хочет дождаться результатов расследования по поводу "вмешательства" в американские выборы в 2016 году прежде чем говорить о возможности введения новых ограничительных мер.

По информации издания, за основу нового документа возьмут законопроект, который старший демократ комитета Бен Кардин предложил в январе, и просто исключат положения о санкциях.

В январе экс-президент США Барак Обама продлил антироссийские санкции США на год. В конгрессе также предложили ввести новые санкции против России на фоне сообщений в американских СМИ о "вмешательстве" Москвы в президентские выборы в США.

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