В аквапарке Австралии показали крошечных полярных медвежат. Видео

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В аквапарке Австралии неделю назад родились два полярных медвежонка. Сейчас они слепые и беззубые, но через три месяца медвежата покинут родильный дом и их смогут увидеть посетители.

В развлекательном парке Sea World на Золотом побережье Австралии белая медведица родила двух полярных медвежат, передает TVC.ru.

Сейчас детеныши весят около 600 граммов, а их рост составляет 15 сантиметров. Медведица заботится о своем пока еще слепом и беззубом потомстве, кормит их молоком.

Несмотря на теплую погоду в Австралии, медведи чувствуют себя хорошо. Ожидается, что медвежата покинут родильный дом в июне и их смогут увидеть посетители парка.

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