В Москве почтили память жертв одесской трагедии

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У здания посольства Украины в Москве прошла акция памяти жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов. Пришедшие возложили цветы и составили из свечей слово "помним".

Акция памяти по жертвам одесской трагедии прошла в Москве у посольства Украины. Об этом сообщает "ТВ Центр".

К зданию дипмиссии пришли сотни людей. Прямо на тротуаре они установили портреты погибших в Доме профсоюзов, возложили цветы, а также составили из зажженных свечей слово "помним". Подобные памятные мероприятия проходят и в других российских городах.