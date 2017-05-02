В Москве продолжается модернизация традиционных сельхозрынков

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В Москве завершилась реконструкция Даниловского рынка. Ремонтные работы здесь начались в начале прошлого года, но торговля всё это время продолжалась. Сегодня обновлённый рынок посетил Сергей Собянин. Мэр Москвы отметил, что инвестор выполнил все обязательства перед городом. Сохранен даже архитектурный облик здания.

Фоновая музыка, аромат кофе, специй и свежеиспеченных пирогов — рабочий день на Даниловском рынке начинается с завтрака. Посетители заходят за покупками и на месте начинают их пробовать, передает "ТВ Центр".

"У нас такой интересный концепт - люди подходят, визуально могут выбрать любой стейк, и могут попросить, чтобы на месте его пожарили бесплатно", - рассказывают продавцы.

Даниловский рынок пережил трансформацию. Причем не только строительную, но и идейную. Отныне здесь не только покупают и торгуются, здесь проводят время. Комфорт для посетителей уже есть, досуг обещают.

"Здесь созданы первоклассные условия. Инвестор выполнил те обязательства, которые были у него перед городом и технические задания, которые были на реконструкцию рынка. И теперь это не просто рынок, но и место общения людей, хорошие фудкорты, место общения, мастер-классы. Так что здесь приятно прийти и получить качественную продукцию. Я надеюсь, что такие рынки будут популярными среди москвичей", - сказал Сергей Собянин.

Капитальный ремонт освободил захламленные чердаки, открыл панорамные окна. Рынок разделили на зоны - в середине расположили прилавки с рыбной продукцией.

"Рыба вообще идет со всего мира - Средиземное море, Баренцево море, Красное море. Экзотическая рыба. Имеется даже вот такая рыба-попугай. Очень красивая, вкусная рыба. Морской ерш. Всегда все приходит самолетом", - говорит продавец.

Самолетом же привозят и сухофрукты. Из Азербайджана и Средней Азии. Автомобилем доставляют мясо и молочную продукцию. На Даниловском династии фермеров торгуют. На одном месте торгуют уже 20 лет. В продаже то, что сами вырастили. За годы с покупателями подружились настолько, что привозят под заказ.

Перед тем, как разложить товары на прилавке, продавец в обязательном порядке всю продукцию сдает в городскую лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы. Мед, яйца, птицу, мясную продукцию возьмут на анализы. Овощи исследуют на содержание нитратов. Дикорастущие грибы и ягоды - на радионуклиды, молочную продукцию — на свежесть и примеси.

Если все без нарушений, на мясо ставят клеймо. На все остальное дают заключение о реализации. Любой покупатель имеет право его потребовать. Порядка трехсот арендаторов в новых условиях рынка уже обжились. Летом здесь ждут фермеров с ягодами и овощами. А совсем скоро обещают открыть кулинарную школу.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".