Долги по ЖКХ и штрафы: за что можно остаться без имущества

Теги: Общество пристав фссп задолженность

Задолженность по ЖКХ или неоплаченные штрафы могут стать поводом для визита судебных приставов. Они регулярно обходят московские квартиры и приводят серьёзные аргументы к тому, чтобы их обитатели расплатились со своими долгами.

Чтобы застать должников дома, свой рейд судебные приставы начинают в 7 утра, передает "ТВ Центр". Открывать им не спешат. Сонные жители обычного московского дома таким гостям не рады. Тем более что многие узнают о своих задолженностях именно от приставов. Сначала даже не верят, но в документах все прописано.

— А если сегодня мы оплатим? Давайте мы тогда сейчас у вас имущество арестуем, оставим вам на ответственное хранение. Опишем.

— Слушайте, там ничего нет

— Ну мы пойдем, посмотрим.

Телевизоры, холодильники, мобильные телефоны - далеко не весь перечень того, что могут арестовать за неуплату долга. Описывают мелочи, вроде чайников, и совсем дорогие вещи - автомобили. На усмотрение приставов можно оставить арестованное имущество на ответственное хранение владельца или забрать. С момента описи неплательщику дается 5 дней на погашение задолженности. Если он этого не сделает, его вещи выставят на торги.

"Мы проводим рейды еженедельно. Чаще всего с утра, но и также вечером. Сумма задолженности должны быть в принципе любая, но в частности задолженность по ЖКХ от 10 тысяч идет. Мы проводим арест имущества, выезд заграницу закрываем, ставим обременение на транспорт", - сообщила судебный пристав-исполнитель Савеловского отдела судебных приставов управления ФССП России по городу Москва Светлана Тихомирова.

В общем, даже при наличии не самой внушительной задолженности судебные приставы могут создать любому гражданину большие проблемы. Мораль одна - оплачивать все вовремя. А если игнорировать, можно и без квартиры остаться.

Елизавета Родина, Александр Медведев. "ТВ Центр".