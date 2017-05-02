Путин посетит Бурятию и Иркутск, где сгорело около 100 жилых домов
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Владимир Путин планирует лично проверить ход восстановления сгоревшего жилья в Иркутской области и Бурятии. Ранее на всей территории СФО был введен режим ЧС в связи с опасностью пожаров.
Президент России Владимир Путин собирается посетить районы Сибирского федерального округа, где сгорело около 100 жилых домов и социальных объектов, передает "Интерфакс".
"Сейчас нет необходимости мне вам там мешаться, но я на места обязательно приеду, посмотрю, как идут работы по восстановлению", - сказал Путин.
Президент отметил, что сложившиеся чрезвычайная ситуация в регионе – своеобразная проверка для врио главы Бурятии Алексея Цыденова и губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Ранее сообщалось, на всей территории СФО был введен режим ЧС в связи с опасностью пожаров. Владимир Путин поручил организовать необходимую помощь пострадавшим.
В поселке Бубновка Иркутской области выгорело около 70 жилых домов. Причиной пожара стал перехлест проводов из-за шквалистого ветра, в результате чего произошло замыкание. В бурятском селе Черемушки сгорело 21 строение. Полиция задержала подозреваемого в поджоге травы.
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