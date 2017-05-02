Во Внукове изъяли десятки литров сомнительного алкоголя

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Более 10 ящиков алкоголя сомнительного происхождения изъяли в магазине в поселке Внуково.

Десятки литров коньяка, водки и вина вынесли полицейские из магазина в посёлке Внуково на западе Москвы и сразу отправили экспертам, чтобы узнать состав продукта, ведь никаких документов на товар продавцы так и не предъявили. Да и лицензии на продажу спиртного у магазина не оказалось, передает "ТВ Центр". Несколько подозрительных бутылок уже стояли на полках, но большая часть подпольного алкоголя с сомнительными этикетками так и осталась в ящиках на полу.

"Сотрудники полиции изъяли более 10 ящиков спиртосодержащей продукции. Данная продукция отправлена на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. В настоящий момент устанавливаются лица, осуществляющие поставку алкогольной продукции", - сообщила начальник отделения по связям со СМИ МВД России по городу Москва Юлия Игнатенко.